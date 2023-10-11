Кофейни из-за роста цен могут заменить классические сорта кофе

Импортеры кофе продолжают приобретать товар у иностранных поставщиков за доллары США, из-за чего растущий курс американской валюты по отношению к рублю влияет на внутрироссийские цены на кофейное зерно. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

По словам заместителя директора Банковского института развития Юлии Макаренко, стоимость зеленого кофе в зернах определяет биржа, а колебания стоимости сырья и ресурсов на биржах являются крайне подвижной величиной. Она добавила, что курс доллара является всего лишь одной составляющей в данной ситуации, он не доминирующий над остальными.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода подчеркивает, что ситуация с заменой сортов кофе на более дешевый может коснуться премиальной арабики. На ее замену может прийти бюджетная робуста. Он подчеркнул, что этот сорт не сможет полностью вытеснить арабику.

Эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артем Шахурин добавил, что проблему с закупкой низкокачественного сырья можно решить. Например, три из шести мировых производителей кофе входят в БРИКС.

До этого эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух заявила, что

для взрослого человека безопасной дозой кофеина является 400 мг в сутки. Постоянное превышение этой нормы может привести к передозировке, что грозит серьезными последствиями, особенно для людей с заболеваниями сердца и детей.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.