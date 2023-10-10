Стало известно, что происходит с российским рынком недвижимости

Российский рынок недвижимости сильно перекошен, если сравнивать цены аренды с платежами по ипотеке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

По его словам, в России исторически аренда всегда была выгоднее ипотеки. Просто сейчас наблюдаются дополнительные проблемы, которые связаны с массовой раздачей льготных кредитов, считает он.

«Условная однокомнатная квартира в Москве за 12 млн рублей стоит около 40 тыс. рублей в месяц, если ее арендовать. Точно такая же взятая в ипотеку на вторичном рынке (даже до увеличения ставки ЦБ 15 сентября на 100 базисных пунктов до 13%) до недавнего времени обходилась в 90 тыс. рублей ежемесячно. Сейчас она стоит почти 130 тыс. рублей, если брать ее в кредит», — рассказал эксперт.

Это и свидетельствует о перекосе на рынке недвижимости в России, заключил он.

Емельянов также не исключил, что в России может стартовать кризис на рынке недвижимости. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как ключевая ставка влияет на стоимость кредитов.