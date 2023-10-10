Финансист заявил об увеличении количества валюты в России

В России увеличилось количество иностранной валюты. Об этом свидетельствует курс рубля к доллару и евро. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль поначалу активно дешевел, корректируя сильный импульс укрепления, произошедший во второй половине предыдущей сессии. После старта основных торгов рубль восстановился, отыграв почти все потери, но затем вернулся в умеренный минус. Поддержку рублю оказывает вероятное увеличение предложения на иностранном валютном рынке. Этому способствует наращивание экспортной выручки, которое уже должно происходить за счет высоких цен на нефть, наблюдаемых с лета», — прокомментировал эксперт.

На торгах Мосбиржи во вторник максимальный курс доллара по данным на 15:18 мск составил 100,9 рубля, евро — 106,645 рубля. На момент написания заметки доллар торговался на уровне 99,7 рубля, евро — 105,3125 рубля. Накануне курс доллара поднимался до 102,1 рубля, европеец — до 108,03 рубля. К закрытию торгов курсы «американца» и «европейца» снизились на 3,5 рубля и 38 копеек соответственно. По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, текущее ослабление курса рубля является «неадекватным».

Курс доллара продолжит укрепляться к рублю, но у американской валюты есть предел. 110 рублей за один доллар — это максимум на ближайшие два-три месяца, спрогнозировал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что курс доллара на неделе будет находиться в диапазоне 97-102 рубля на эту неделю.

Ранее финансист Бабин объяснил, почему курс доллара не обновил полуторалетний максимум.