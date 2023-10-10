Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Финансист заявил об увеличении количества валюты в России

Финансист Бабин заявил об увеличении количества валюты в России

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

В России увеличилось количество иностранной валюты. Об этом свидетельствует курс рубля к доллару и евро. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Рубль поначалу активно дешевел, корректируя сильный импульс укрепления, произошедший во второй половине предыдущей сессии. После старта основных торгов рубль восстановился, отыграв почти все потери, но затем вернулся в умеренный минус. Поддержку рублю оказывает вероятное увеличение предложения на иностранном валютном рынке. Этому способствует наращивание экспортной выручки, которое уже должно происходить за счет высоких цен на нефть, наблюдаемых с лета», — прокомментировал эксперт.

На торгах Мосбиржи во вторник максимальный курс доллара по данным на 15:18 мск составил 100,9 рубля, евро — 106,645 рубля. На момент написания заметки доллар торговался на уровне 99,7 рубля, евро — 105,3125 рубля. Накануне курс доллара поднимался до 102,1 рубля, европеец — до 108,03 рубля. К закрытию торгов курсы «американца» и «европейца» снизились на 3,5 рубля и 38 копеек соответственно. По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, текущее ослабление курса рубля является «неадекватным».

Курс доллара продолжит укрепляться к рублю, но у американской валюты есть предел. 110 рублей за один доллар — это максимум на ближайшие два-три месяца, спрогнозировал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что курс доллара на неделе будет находиться в диапазоне 97-102 рубля на эту неделю.

Ранее финансист Бабин объяснил, почему курс доллара не обновил полуторалетний максимум.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий