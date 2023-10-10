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Госдума ввела льготный НДС 10% на детские товары

Дума снизила до 10% НДС на ряд детских товаров включая автокресла и велосипеды

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Pexels

Госдума приняла закон, снижающий ставку НДС до 10% на ряд детских товаров, включая мебель, автокресла, велосипеды, принадлежности для ухода за младенцами. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.

В перечень товаров, облагаемых пониженным НДС, включены детская мебель, автокресла, велосипеды, ванночки для купания, бутылочки, соски, подгузники и другие принадлежности. Согласно закону, он вступит в силу через месяц после опубликования, но не ранее начала следующего квартала по НДС, то есть не ранее января 2024 года.

«Принятие закона позволит дополнительно поддержать отечественные компании, которые производят товары для ухода за новорожденными: пеленки, бутылочки, ванночки для купания, манежи, а также детские автокресла и велосипеды. Сейчас льготная ставка налогообложения действует только для производителей детской одежды, обуви, игрушек, колясок и письменных принадлежностей», — сказал Вячеслав Володин.

Недавно в РФ отменили льготный НДС на гамбургеры.

Ранее в России запланировали обнулить НДС для туроператоров, продающих туры в Белоруссию.

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