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Нацбанк Киргизии поручил местным банкам усилить контроль за соблюдением санкций

Нацбанк Киргизии призвал местные банки усилить контроль за соблюдением санкций

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Национальный банк Киргизии поручил местным коммерческим банкам усилить внутренний контроль за соблюдением международных санкций. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.

Руководство Нацбанка провело встречу с представителями банков. На ней банкам рассказали о новом перечне санкционных товаров Великобритании, которые могут быть использованы в военных целях. Среди таких товаров — электронные компоненты, электронные интегральные схемы и проводники/полупроводники.

«В этой связи Национальный банк призвал коммерческие банки усилить меры по недопущению проведения операций с лицами и товарами, находящимися в международных санкционных списках», — говорится в сообщении регулятора.

Госкомитет национальной безопасности Киргизии 20 июля начал расследование деятельности частных компаний-экспортеров в Россию на предмет обхода санкций США. В комитете пояснили, что решение провести расследование связано с сообщениями из США о введении санкций против Киргизии для остановки «поставок товаров двойного назначения в Россию». В комитете предположили, что нарушить режим ограничений могли частные компании.

В Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий, написала 19 июля газета The Washington Post. В публикации говорилось, что Москва ищет партнеров, которые бы помогли ей обойти запреты на поставки китайских беспилотников и немецкой электроники. Газета привела пример поставок беспилотников через Центральную Азию.

Ранее шесть банков Киргизии приостановили переводы российской платежной системы «Юнистрим», попавшей под санкции США.

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