Нацбанк Киргизии поручил местным банкам усилить контроль за соблюдением санкций

Национальный банк Киргизии поручил местным коммерческим банкам усилить внутренний контроль за соблюдением международных санкций. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте регулятора.

Руководство Нацбанка провело встречу с представителями банков. На ней банкам рассказали о новом перечне санкционных товаров Великобритании, которые могут быть использованы в военных целях. Среди таких товаров — электронные компоненты, электронные интегральные схемы и проводники/полупроводники.

«В этой связи Национальный банк призвал коммерческие банки усилить меры по недопущению проведения операций с лицами и товарами, находящимися в международных санкционных списках», — говорится в сообщении регулятора.

Госкомитет национальной безопасности Киргизии 20 июля начал расследование деятельности частных компаний-экспортеров в Россию на предмет обхода санкций США. В комитете пояснили, что решение провести расследование связано с сообщениями из США о введении санкций против Киргизии для остановки «поставок товаров двойного назначения в Россию». В комитете предположили, что нарушить режим ограничений могли частные компании.

В Центральной Азии организована скрытая система поставки в Россию запрещенных технологий, написала 19 июля газета The Washington Post. В публикации говорилось, что Москва ищет партнеров, которые бы помогли ей обойти запреты на поставки китайских беспилотников и немецкой электроники. Газета привела пример поставок беспилотников через Центральную Азию.

Ранее шесть банков Киргизии приостановили переводы российской платежной системы «Юнистрим», попавшей под санкции США.