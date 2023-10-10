Госдума проанализирует субсидии на кредиты в проекте бюджета

Депутаты Госдумы договорились с Банком России проанализировать наличие средств на субсидирование кредитов в проекте бюджета на 2024-2026 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы комитета нижней палаты по экономполитике Максима Топилина.

По его словам, на встрече с руководством ЦБ парламентарии задали вопросы о высоком курсе доллара, темпах инфляции, размере ключевой ставки и кредитовании бизнеса. Глава регулятора Эльвира Набиуллина дала ответы по снижению инфляции — ключевой задаче ЦБ.

Топилин отметил профессионализм действий Центробанка в кризисы, во время пандемии и санкций. По его словам, кредиты банков растут на 40% на основе механизма таксономии, стимулирующего выдачу займов под приоритетные проекты.

«Договорились обратить внимание и проанализировать наличие средств на субсидирование кредитов в проекте бюджета на 2024-2026 годы», — приводятся в сообщении слова Топилина.

Парламентарий считает, что практика работы Банка России под руководством Набиуллиной в кризисы, во время пандемии и санкций показала профессионализм действий регулятора.

В конце прошлой недели ЦБ выразил обеспокоенность ухудшением качества выданных кредитов.

Ранее стало известно, как получить максимальный размер кредита.