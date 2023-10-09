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«Газпром» предупредил о риске дефицита газа в РФ

В «Газпроме» заявили о риске дефицита газа из-за бесконтрольного экспорта СПГ

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Павел Львов/РИА Новости

Начальник управления «Газпрома» Кирилл Полоус предупредил о риске дефицита газа в РФ из-за бесконтрольного экспорта СПГ. Об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по энергетике, передает «Интерфакс».

По его словам, это может произойти из-за законопроекта о будущем заводе «Мурманский СПГ».

Он отметил, что законопроект дает право отдельным компаниям экспортировать газ без привязки к конкретным месторождениям, используя любую ресурсную базу. Это может стать причиной бесконтрольного экспорта газа из России, отметил он.

Ранее Узбекистан начал переговоры с корпорацией «Газпром» о среднесрочном и долгосрочном контрактах по поставкам газа.

До этого лидеры России, Узбекистана и Казахстана официально запустили российский газ в Узбекистан через территорию Казахстана.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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