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Австрия приостановила выделение помощи Палестине

Австрия приостанавливает выделение помощи палестинцам в ответ на атаки ХАМАС

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Depositphotos

Руководитель министерства иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что правительство страны на фоне эскалации насилия в Израиле временно приостановит финансирование, выделяемое Палестинской автономии в рамках сотрудничества сторон в области развития. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приостановим на время все австрийские платежи по сотрудничеству в области развития с [палестинцами]», — заявил Шалленберг.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел на территории страны чрезвычайное положение.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.

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Война в Израиле
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