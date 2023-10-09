Складывающаяся ситуация на Украине в настоящий момент близка к краху, и если конгресс Соединенных Штатов одобрит предложенный Белым домом новый пакет помощи Киеву в размере 100 млрд долларов, президента Джо Байдена ждет неприятная ситуация, уверен журналист Гарланд Никсон. Об этом сообщается в эфире YouTube-канала George Galloway.

«Если они одобрят помощь на 100 миллиардов долларов, а потом Украина рухнет, у Джо Байдена будут серьезные проблемы», — уточнил американский журналист.

Как считает автор, сейчас украинская сторона очень близка к провалу.

Кроме того, Никсон считает, что режим Владимира Зеленского в настоящий момент является обреченным.

«Очевидно, украинское контрнаступление провалилось», — оценил журналист успехи Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий.

До этого в NYT подчеркивали, что эластичная оборона российской армии мешает контрнаступлению ВСУ. Такая стратегия мешает закреплению украинских военных на занятых участках и дальнейшему их продвижению, отмечается в материале.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.