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Курс доллара обновил максимум за год

Курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара на Московской бирже обновил максимум 2023 года, поднявшись выше 101,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает РИА Новости, курс поднимался выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с 15 августа превысил 107 рублей.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что слабый курс отражается на российской экономике, из-за чего она начала «сильно проседать». По его словам, экономически обоснованным в стране был бы курс на уровне 80-85 рублей за доллар. По словам Кочеткова, резкое падения спроса фиксируют многие компании, причем это затрагивает товары первой необходимости. В то же время, по мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, с октября стоит ждать укрепления рубля.

Ранее экономист предрек изменение курса юаня в связи с окончанием праздников в Китае.

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