Курс доллара обновил максимум за год

Курс доллара на Московской бирже обновил максимум 2023 года, поднявшись выше 101,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает РИА Новости, курс поднимался выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже впервые с 15 августа превысил 107 рублей.

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил, что слабый курс отражается на российской экономике, из-за чего она начала «сильно проседать». По его словам, экономически обоснованным в стране был бы курс на уровне 80-85 рублей за доллар. По словам Кочеткова, резкое падения спроса фиксируют многие компании, причем это затрагивает товары первой необходимости. В то же время, по мнению эксперта по финансовым рынкам Дмитрия Голубовского, с октября стоит ждать укрепления рубля.

Ранее экономист предрек изменение курса юаня в связи с окончанием праздников в Китае.