В Центробанке рассказали о работе по разблокировке активов российских инвесторов

Первый заместитель председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Владимир Чистюхин сообщил о продолжении работы по разблокировке активов российских инвесторов, передает ТАСС.

По его словам, у части граждан России заморожены через инфраструктуру иностранные бумаги, которые они купили.

«Мы продолжаем работать на эту тему вместе с правительством, чтобы создать механизм, при котором можно было бы разблокировать данные иностранные ценные бумаги, фактически разменяв их с нерезидентами на остатки на счетах типа «С». Работа продолжается», — сказал Чистюхин.

Он выразил надежду, что ЦБ получит какие-то результаты.

Чистюхин также отметил, что механизмы, о которых говорилось ранее, потребуют как положительного решения с российской стороны, так и соответствующего решения от западных регуляторов.

До этого директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков заявил, что разблокировка активов частных инвесторов, замороженных в иностранных депозитариях, на сумму 100 млрд рублей ожидается уже до конца этого года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты изучают юридические опции, чтобы использовать $300 млрд замороженных активов РФ для помощи Украине.