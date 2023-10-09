Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЦБ пересмотрит подход к выдаче кредитов

ЦБ разработает новые инструменты для заемщиков с высокой долговой нагрузкой

close
100%
Depositphotos

Банк России рассматривает вопрос о внедрении отдельных кредитных продуктов для граждан с риском выше среднего, которым банки отказывают в выдаче кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.

По ее словам, в законе о расчете полной стоимости кредита предусматривается особая категория займов для тех, кто имеет худшие показатели, чем в среднем, но все еще может обслуживать долг.

«Когда был принят закон о полной стоимости кредита (ПСК), который сделал более корректным расчет ПСК, в этом законе тоже предусмотрено выделение такой категории. В настоящее время мы обсуждаем вопрос, как корректно определить эту категорию», — уточнила Данилова.

В декабре 2022 года в докладе регулятора предлагалось ввести новый вид потребительских кредитов для граждан с повышенным риском. В их характеристики входили ограничение по сумме и сроку займа, а также показатели долговой нагрузки заемщика.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят рефинансировать ипотеку в 2024 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий