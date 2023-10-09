ЦБ пересмотрит подход к выдаче кредитов

Банк России рассматривает вопрос о внедрении отдельных кредитных продуктов для граждан с риском выше среднего, которым банки отказывают в выдаче кредитов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавету Данилову.

По ее словам, в законе о расчете полной стоимости кредита предусматривается особая категория займов для тех, кто имеет худшие показатели, чем в среднем, но все еще может обслуживать долг.

«Когда был принят закон о полной стоимости кредита (ПСК), который сделал более корректным расчет ПСК, в этом законе тоже предусмотрено выделение такой категории. В настоящее время мы обсуждаем вопрос, как корректно определить эту категорию», — уточнила Данилова.

В декабре 2022 года в докладе регулятора предлагалось ввести новый вид потребительских кредитов для граждан с повышенным риском. В их характеристики входили ограничение по сумме и сроку займа, а также показатели долговой нагрузки заемщика.

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