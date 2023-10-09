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Рубль признали самой недооцененной валютой стран G20

РИА Новости: рубль осенью этого года стал самой недооцененной валютой в G20

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Shutterstock

Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20. Его курс должен составлять около 33 рублей за доллар, сообщают РИА Новости.

Агентство опубликовало рейтинг стран «двадцатки» по стоимости комбо-обеда из бургера, картофеля фри и колы. Самым дешевым этот набор оказался в России, а самым дорогим — в Германии. Основываясь на этой информации, специалисты рассчитали курс национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к доллару и выяснили, что по паритету покупательной способности он втрое ниже текущего — 32,07.

По словам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова, РФ имеет самый высокий паритет покупательной способности.

Индонезийская рупия расположилась на втором месте, так как ее настоящий курс в 2,2 раза лучше официального. Тройку лидеров замыкает ЮАР, где реальная стоимость нацвалюты в 1,8 раза превышает нынешний курс.

Кроме того, в перечень недооцененной валюты попали индийская рупия и китайский юань, турецкая лира и корейская вона, японская иена и мексиканский песо. А самой переоцененной валютой признан евро — его курс завышен на 16%.

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