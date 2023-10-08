В США рассказали, на какое поколение больше всего повлияет высокая инфляция

Инфляция окажет наибольшее психологическое воздействие на поколение Z (термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 год — прим. «Газеты.Ru»). Об этом пишет Bloomberg.

По словам экономиста Фабрицио Брагиони, исследования показывают, что именно молодежь больше всего меняет свои инфляционные ожидания после всплеска цен. Это может быть связано с семейным влиянием и освещением темы инфляции в местных СМИ.

Ожидания молодого поколения по поводу инфляции быстро догоняют ожидания старших. Это осложняет работу центробанков по сдерживанию роста цен.После пандемии и начала спецоперации на Украине многие экономисты прогнозируют более волатильную инфляционную среду. Инфляционные ожидания могут пересмотреться, особенно среди молодежи, которая раньше была невосприимчива к росту цен.

По словам экономиста Майкла Сондерса, мир, где шоки предложения чаще негативны, вероятно, приведет к тому, что инфляционные ожидания закрепятся выше целевых показателей. Экономисты называют это «эффектом опыта», когда у людей, переживших периоды нестабильности и высокого роста цен в 1970-х и 1980-х годах, эти воспоминания запечатлены в мышлении глубже, чем у тех, кто просто знает об этом из книг по истории.

Эффект опыта настолько силен, что исследования показывают, что он может даже влиять на руководителей центральных банков и передаваться из поколения в поколение.

Недавно в ООН отметили, что Европа является регионом с наиболее тревожным экономическим положением.

Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала добиться сокращения инфляции в Евросоюзе.