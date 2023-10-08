ФРС обвалила рынок госдолга США в погоне за инфляцией

Попытки Федрезерва сбить инфляцию только привели к обвалу рынка госдолга США и рекордному росту бюджетного дефицита. Об этом сообщает РИА Новости.

За полтора года ФРС агрессивно повышала ставки, доведя их до максимума с 2007 года — 5,25-5,5%. Этого не выдержал рынок гособлигаций: их доходность взлетела до 5%, а стоимость резко упала. По словам экспертов, инвесторы опасаются дальнейшего роста ставок и избавляются от бумаг.

Дополнительный удар по спросу на госдолг нанесли растущий дефицит бюджета и неподъемный госдолг США, достигший нового рекорда в $33,4 трлн. Только за 1 октября он вырос на $275 млрд. В августе дефицит бюджета подскочил на 29% до $219 млрд при росте расходов на 19,2% до $523 млрд.

Высокие ставки делают дороже кредиты для бизнеса и населения, тормозят экономику. Пока она выглядит стабильной: ВВП растет 4 квартал подряд, во 2 квартале — на 2,1% год к году. Однако аналитики предупреждают, что чрезмерные траты могут столкнуть США в рецессию уже к концу 2023 года.

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