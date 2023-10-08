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Эр-Рияд обсудит с Вашингтоном увеличение добычи нефти

WSJ: в Саудовской Аравии готовы нарастить нефтедобычу в случае высоких цен

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Shutterstock

Саудовская Аравия может начать увеличивать нефтедобычу, если цены на углеводороды все еще будут оставаться высокими. Об этом королевство оповестило Соединенные Штаты. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Согласно данным СМИ, подобный шаг Эр-Рияда направлен на то, чтобы заручиться поддержкой Конгресса для соглашения. По договоренности ожидается, что Саудовская Аравия признает Израиль и восстановит оборонное соглашение с США.

Представители американских властей, включая старшего советника Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Эймоса Хокстина уже побывали в Саудовской Аравии. Американская сторона указала королевским властям, что ситуация с ростом цен но топливо негативным образом отобразится на поддержке Эр-Рияда Вашингтоном.

Саудовские власти пояснили, что намерены исходить в вопросе объемов добычи нефти от текущего состояния рынка.

До этого в «БКС» заявили, что в базовом сценарии цена барреля Brent составит от $90 на следующей неделе.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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