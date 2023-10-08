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Россияне избавляются от квартир с низкой ипотекой

Этажи: в России растет спрос на квартиры с переуступкой дешевой ипотеки

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В России набирает популярность продажа квартир вместе с оформленной на прежних владельцев ипотекой по низким процентным ставкам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

По словам заместителя руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяны Решетниковой, весной 2022 года они предлагали на федеральном уровне проработать механизм переуступки ипотеки. Это позволило бы покупателям вторичного жилья в условиях высоких ставок оформить на себя действующую ипотеку продавца.

Сейчас, на фоне роста ставок, такой механизм снова актуален. Особенно интересны для покупателей квартиры с большой невыплаченной частью ипотеки по докризисным ставкам. Крупные банки тестировали этот механизм в начале 2022 года, а сейчас интерес к нему вырос. Некоторые инвесторы также планируют продавать купленные квартиры с переуступкой выгодной ипотеки.

Главные плюсы переуступки — более низкая ставка и платежи. Также не нужен первоначальный взнос. Из минусов — комиссия банку от ₽12 до 30 тыс.

Недавно стало известно, что в России резко уменьшилась площадь новых квартир из-за роста цен.

Ранее россияне начали массово скупать жилье на вторичном рынке в октябре.

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