Эксперт рассказал, почему не стоит строить газовый хаб в Турции

Аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов выразил мнение, что газовый хаб в Турции можно реализовать как виртуальную площадку, однако строить газовую инфраструктуру там пока не стоит. Его слова передает РИА Новости.

«Самое простое – условно, создается некая виртуальная площадка, как голландский хаб TTF в Европе. Это некая точка ценообразования на границе Турции и Болгарии. Турция выбрасывает туда какие-то объемы спотового газа, который поставляется не в рамках долгосрочных контрактов», — сказал Капитонов.

Эксперт отметил, что в настоящее время газопровод в Турцию не работает на 100%, и Россия может поставить по существующей инфраструктуре больше газа.

В конце сентября агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в администрации турецкого президента, сообщало, что власти Турции в последнее время видят много дезинформации вокруг предложенного Москвой проекта газового хаба, которая направлена на его дискредитацию.

Российская и турецкая стороны продолжают вести переговоры по реализации проекта. В настоящий момент осуществляется проработка всех деталей. Источник агентства пояснил, что, так как целью проекта является обеспечение энергетической безопасности и сбалансированного ценового подхода на рынке, проигравших среди вовлеченных в проект не будет.

Ранее Анкара выразила стремление укреплять отношения с Москвой.