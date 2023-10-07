Треть россияне предпочитают хранить деньги «под матрасом»

Почти треть россиян (32%) предпочитают хранить свои деньги только «под матрасом», сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Anderida Financial Group.

Это можно объяснить тем, что многие не испытывают уверенность в завтрашнем дне и беспокоятся, что деньги понадобятся срочно, отмечается в исследовании.

Еще 46% выбирают банковские вклады, а каждый десятый россиянин хранит деньги как дома, так и в банке.

Ранее 34% жителей России заявили, что пока не начали копить деньги на образование и жилье для детей.

Почти 30% опрошенных пока не откладывают деньги, но намерены начать в ближайшее время. Каждый пятый уже несколько лет копит средства, чтобы в дальнейшем оплатить образование и купить жилье ребенку. Примерно столько же недавно начали формировать такие накопления.

Чаще всего сбережения на детей отсутствовали у жителей Дальнего Востока (55%). В Москве и Московской области доля таких граждан составила 24%.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.