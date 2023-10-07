Приграничные с РФ регионы Финляндии запросили дополнительное финансирование

Семь приграничных с Россией регионов Финляндии запросили у правительства дополнительное финансирование ЕС с 2028 года, пишет издание Lapin Kansa.

По информации издания, речь идет о восточных и северных регионах страны. Причиной такого решения стало в том числе соседство с Россией.

«По данным северных и восточных провинций, потребности в развитии вызваны российской границей длиной около 1300 километров, которая также является критически важным вопросом безопасности для ЕС и НАТО», — говорится в публикации.

Кроме того, восточные и северные регионы Финляндии предлагают развивать сотрудничество с северной Швецией и Норвегией.

До этого суд в Финляндии вновь оставил в тюрьме задержанного россиянина Воислава Тордена, ранее известного как Ян Петровский. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.

Тордена обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, он запросил убежище в Финляндии.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.