Польская «дочка» компании «Новатэк» продана ее сотрудникам

Активы польской «дочки» компании «Новатэк» проданы фирме GELEO, сообщает ТАСС.

«Единственный акционер компании Novatek Green Energy, то есть швейцарская Novatek Gas & Power GmbH, продал всю свою долю в Novatek Green Energy польской компании GELEO», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Финская государственная энергокомпания Gasum перестала забирать грузы сжиженного природного газа (СПГ) из порта Высоцк.

Gasum получала в Высоцке топливо с проекта «Новатэк» «Криогаз-Высоцк» по контракту с «Газпром экспортом». Он выступает агентом по экспорту в рамках договора с «Новатэк».

В последний раз один из танкеров Gasum, Coral Energice, заходил в порт 24 апреля этого года, но он вышел оттуда без СПГ. До этого судно забирало топливо 12 апреля. Другой танкер финской компании, Coral Energy, прибывал в Высоцк 4 апреля. Ранее суда забирали из порта по несколько грузов каждый месяц.

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