Норвегия предоставит Молдавии грант на €34 млн для закупки газа, сообщает Point.md.

Деньги будут направлены на закупку газа и пополнение запасов, а также на диверсификацию поставщиков и источников поставок энергоресурсов.

Молдавия и Европейский банк реконструкции и развития в прошлом году подписали кредитное соглашение на сумму €300 млн для реализации проекта «Безопасность поставок природного газа».

Ранее сообщалось, что «Газпром» продолжает выполнять заявки по газу поступающие от «Молдовагаза» ежесуточно.

При этом министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявлял, что страна больше не планирует закупать природный газ у «Газпрома». По его словам, выступая на форуме, республика переориентировалась на импорт топлива с европейского рынка.

Между Молдавией и российским газовым монополистом давно идет спор из-за долгов «Молдовагаза» в размере $709 млн. Республика признает только $8,6 млн задолженности.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.