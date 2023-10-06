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Доллар опустился ниже 100 рублей

Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 100 рублей

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Maxim Shemetov/Reuters

Курс доллара на Московской бирже днем в пятницу, 6 октября, опустился ниже 100 рублей за единицу американской валюты. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

Курс доллара США с расчетами «завтра» по данным на 15:23 мск снижается на 60 копеек, до 99,81 рубля, юаня — на 9 копеек, до 13,64 рубля, евро – на 47 копеек, до 105,30 рубля.

На торгах 6 октября курс доллара повышался на Московской бирже до 101,5 рубля.

Ранее аналитик Bloomberg Economics по России Александр Исаков заявил, что курс рубля может укрепиться к доллару и евро при охлаждении кредитного рынка в России. Одним из способов стабилизации курса рубля аналитик назвал ужесточение нормативов возврата валютной выручки российских экспортеров.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов назвал ослабление курса рубля «неадекватным» и пояснил, что оно связано с дефицитом валюты на российском рынке.

Ранее аналитик Джиоев спрогнозировал укрепление курса рубля до ₽85 за доллар.

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