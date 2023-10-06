Путин оценил сотрудничество России и Узбекистана в торговой сфере

Москва продолжает уверенно занимать первое место среди всех партнеров Ташкента в сфере торговли. Об этом в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

Глава государства отметил, что за 2022 год рост товарооборота между двумя странами составил 26%. При этом с января текущего года данный показатель увеличился еще на 14,4%.

«Россия занимает уверенное первое место в торговом обороте Узбекистана с иностранными государствами», — подчеркнул Путин.

Также он обратил внимание, что в настоящее время на территории республики работают три тысячи компаний с российским участием. В РФ, в свою очередь, предпринимательской деятельностью занимаются 700 узбекских организаций.

Президент добавил, что Москва приняла ряд серьезных мер долгосрочного характера ради развития торгово-экономического партнерства с Ташкентом. В то же время продолжается активная и результативная работа межправительственной комиссии, резюмировал Путин.

Ранее в Узбекистане рассказали о росте числа российских туристов, приезжающих на отдых в республику.