Эксперт объяснил решение Wildberries ввести новые тарифы для партнеров

Маркетплейс Wildberries ввел новые тарифы для партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ), чтобы максимально на них заработать. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал основатель первой российской экосистемы для профессиональных поставщиков по легальному продвижению на маркетплейсах JVO Максим Логинов.

«Очевидно, что, в отличие от конкурентов, которые вкладывают деньги в развитие инфраструктуры, Wildberries стремится получить максимальную прибыль. Поэтому маркетплейсу выгодно переложить расходную часть на ПВЗ и селлеров (крупный или малый бизнес на маркетплейсах. – «Газета.Ru»). Эта тенденция затрагивает и покупателей: история с платными возвратами. В итоге Wildberries неинтересно работать с небольшими индивидуальными предпринимателями, компания стремится привлечь крупные бренды», — пояснил эксперт.

По его словам, позиция маркетплейса проста: или правила соблюдаются, или сотрудничество прекращается.

«Компания в череде скандалов последнего времени показала, что не собирается идти на уступки владельцам ПВЗ и селлерам. При этом у Wildberries самый большой трафик в e-commerce на сегодняшний момент. Поэтому площадка может диктовать свои правила. Это реальность, к которой всем участникам онлайн-торговли необходимо адаптироваться как можно скорее, чтобы не потерять бизнес», — подытожил Логинов.

По новым дифференцированным тарифам маркетплейса, если точка выдает товара меньше, чем на 8 млн рублей, маржа составит 3% от суммы каждой позиции. При превышении этого порога она сократится примерно на 0,03 процентных пункта, то есть составит уже 2,97%, при той же материальной ответственности за товар.

Ранее сообщалось, что Wildberries может разорить российских продавцов.