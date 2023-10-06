Испания закупила у РФ в 2023 году почти на 50% больше газа, сообщает компания Enagas.

Отмечается, что с января по сентябрь 2023 года страна закупила у РФ эквивалент 56 490 гигаватт-часов газа по сравнению с 38 125 гигаватт-часами за аналогичный период 2022 года, то есть на 48,2% больше.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Евросоюз требует от Венгрии не покупать газ из России, однако не оказывает помощи в диверсификации источников и маршрутов поставок энергоносителей.

Он отметил, что страна находится «под постоянным давлением со стороны Брюсселя, требующего покупать меньше энергоносителей у России», но не предоставляет Венгрии дополнительную финансовую помощь для закупок из других источников.

Сийярто считает, что руководство Евросоюза не имеет права диктовать Будапешту, как он должен формировать свой энергетический баланс.

Накануне Сийярто заявлял, что Венгрия хорошо подготовилась к зимнему сезону благодаря сохранению сотрудничества с Россией и обеспечению надежными поставками энергоресурсов.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.