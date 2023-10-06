Генпрокуратура отозвала иск против миллиардера Андрея Мельниченко

Генеральная прокуратура Российской Федерации отказалась от иска о взыскании акций «Сибэко» с компании «Кузбассэнерго», которая подконтрольна миллиардеру Андрею Мельниченко.

«АО «Кузбассэнерго» и Генпрокуратура достигли соглашения по спорному активу и договорились урегулировать ситуацию, связанную с акциями АО «Сибэко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам стороны отказались от дальнейшего рассмотрения дела в суде.

Определенные в рамках соглашения финансовые средства АО «Кузбассэнерго» направлены на социальную благотворительность в сфере образования и просвещения детей.

Уточняется, что спорные акции «Сибэко» принадлежали экс-министру Открытого правительства Михаилу Абызову.

8 сентября арбитражный суд Пермского края решил истребовать в пользу государства из чужого незаконного владения акции АО «Метафракс кемикалс». Таким образом, в интересах РФ было удовлетворено исковое требование заместителя генерального прокурора России.

Ранее в России предложили провести приватизацию в пользу пенсионеров.