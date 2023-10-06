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Бизнес получил 1,2 трлн рублей факторинга от Сбера

Белокопытов: доля СберФакторинга в интернет-сервисах выросла до 50%

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Unsplash

За 3 квартала 2023 года СберФакторинг увеличил объем финансирования по факторингу до 1,2 трлн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

В Сбере отметили, что объем за первые 9 месяцев 2023 года превысил показатели за аналогичный период 2022 года на 20%.

«В быстрорастущей сфере онлайн-торговли маркетплейсы используют агентский факторинг для сокращения трудозатрат и ускорения выплат своим продавцам. За 9 месяцев доля СберФакторинга в факторинговом портфеле крупнейших интернет-сервисов выросла до 50%», — отметил вице-президент по развитию направления B2B Сбербанка Александр Белокопытов.

По его словам, «в капиталоемких отраслях, таких как нефтегазовая промышленность, металлургия, транспорт и логистика, по-прежнему наиболее востребованы продукты классического и агентского факторинга».

«В сегменте товарного финансирования в 2023 году реализованы сделки с дилерами сельскохозяйственной и строительной техники, благодаря которым предприятия смогли конвертировать запасы техники в оборотные средства и создать базу для расширения автопарка», — сказал Велокопытов.

Также с начала года СберФакторинг профинансировал 5,5 тыс. российских грузовых автомобилей на 17 млрд рублей.

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