Доллар превысил 101 рубль, евро больше 106 рублей

Курс доллара на Московской бирже превысил 101 рубль впервые с 14 августа. Это следует из данных биржи, передает ТАСС.

По данным на 08:14 мск, доллар вырос на 1,09% (до 101,5 руб).

В свою очередь курс евро на открытии торгов превысил 106 руб. впервые с 16 августа. По данным на 07:00 мск, евро прибавил 0,22% (106 руб). К 07:08 мск евро находился на отметке 106,06 руб. (+0,28%).

5 октября президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мировая финансовая система, которая была создана на основе доллара, постепенно рушится. По его словам, доля американской экономики в мировом ВВП сокращается.

Ранее аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев заявил, что при отмене послаблений на движение валюты курс рубля может укрепиться, не исключено его возвращение к отметке 85 рублей за доллар.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.