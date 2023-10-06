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Адвокат рассказал, как страховка поможет жертвам мошенников

Адвокат Данилов: жертвы мошенников получат 100 тыс. рублей при страховании карты

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Shutterstock

Преподаватель Финансового университета при правительстве РФ, адвокат Кирилл Данилов рассказал, что с 1 октября 2023 года страховка банковских карт будет покрывать мошеннические списания. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Данилова, такое требование установил Центробанк РФ. Страховка выплачивается в случае, если мошенники украли с карты 100 тыс. руб. или больше. В этом случае минимальный объем выплат составит 100 тыс. рублей. Средства должны быть перечислены страховой компанией в течение 30 дней после получения заявления.

«Речь идет о случаях совершения операций без уведомления и получения согласия клиента», — пояснил адвокат.

До этого мошенники выманили у 10-летнего мальчика 130 тыс. рублей на «лечение матери». Мальчик рассказал, что пока родителей не было дома, ему позвонила женщина, ее голос был очень похож на голос матери, она сообщила, что попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение.

Ребенок начал искать дома наличные и собрал 130 тысяч рублей, во второй раз ему позвонил мужчина, представившийся полицейским, он сказал, что все найденные деньги необходимо положить в школьный рюкзак и передать его у подъезда курьеру.

Ранее в Крыму потребовали от Киева заплатить каждому крымчанину по 200 тыс. рублей.

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