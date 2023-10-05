Глава ПСБ рассказал о цифровизации банковского сектора

В ближайшие несколько лет банковский сектор перейдет в цифровую среду, а банки усилят кооперацию в борьбе с киберпреступлениями, заявил в ходе своего выступления на международном форуме по финансовой безопасности «Сириус-2023» председатель ПСБ Петр Фрадков.

«В ПСБ доля полностью автоматизированных операций малого и среднего бизнеса в цифровых каналах составляет порядка 60%. В розничном сегменте уже 65% клиентов активно используют цифровые банковские сервисы. Уверен, что уже через пять лет эта цифра будет 100% по всем сегментам банковского бизнеса, а банковский сектор станет абсолютно цифровым, мобильным, технологичным, и все это приведет к еще большему удобству пользователей», — отметил Фрадков.

Он добавил, что цифровизация банков, в частности, усиление роли биометрических технологий в банковской сфере, развитие онлайн-банкинга, больших данных и цифровых валют, рост рынка цифровых платежей, требуют постоянного развития механизмов финансовой безопасности.

«Цифровизация отрасли, высокая зависимость финансового сектора от информационных технологий и огромные объемы конфиденциальных данных формируют «благоприятные условия» для киберпреступлений на финансовых рынках. Сейчас мы все столкнулись с проблемами, которых раньше не было. Это новая реальность», — сказал Фрадков.

По его словам, ПСБ не только использует все современные системы защиты и тестирует их, моделируя хакерские атаки с участием экспертов, чтобы совершенствовать эти инструменты, но и проводит постоянную работу с сотрудниками и клиентами банка по повышению финансовой грамотности и разъяснению вопросов кибербезопасности, использует для этого все возможные каналы коммуникации.