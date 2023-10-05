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Сбер запустил программу перевыпуска кредиток по всей России

Более 10 млн россиян смогут увеличить беспроцентный период кредитной карты

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Freepik.com

Сбер запустил программу перевыпуска кредитных карт, благодаря которой более 10 млн держателей кредитных карт Сбера смогут увеличить беспроцентный период до 120 дней, сообщает пресс-служба Сбера.

Для перевыпуска карты необходимо выбрать карту в приложении Сбербанк Онлайн. Активировать карту тоже можно в мобильном приложении.

«Наша СберКарта — новый стандарт качества, перевернувший представление о том, какой может быть кредитка. Честный беспроцентный период 120 дней стал эталоном на рынке. Россияне высоко оценивают наш продукт — за два года СберКарту оформили 15 млн человек. Поэтому мы решили дать ее возможности людям, которые пользуются другими нашими кредитными картами», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанк Игорь Ковалев.

После перевыпуска карты у клиента сохранится процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы. Новая карта будет выпущена на платежной системе «Мир».

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