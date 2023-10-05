Сбер запустил программу перевыпуска кредиток по всей России

Сбер запустил программу перевыпуска кредитных карт, благодаря которой более 10 млн держателей кредитных карт Сбера смогут увеличить беспроцентный период до 120 дней, сообщает пресс-служба Сбера.

Для перевыпуска карты необходимо выбрать карту в приложении Сбербанк Онлайн. Активировать карту тоже можно в мобильном приложении.

«Наша СберКарта — новый стандарт качества, перевернувший представление о том, какой может быть кредитка. Честный беспроцентный период 120 дней стал эталоном на рынке. Россияне высоко оценивают наш продукт — за два года СберКарту оформили 15 млн человек. Поэтому мы решили дать ее возможности людям, которые пользуются другими нашими кредитными картами», — отметил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанк Игорь Ковалев.

После перевыпуска карты у клиента сохранится процентная ставка, лимиты, программа лояльности и тарифы. Новая карта будет выпущена на платежной системе «Мир».