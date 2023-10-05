Производители армянского коньяка заявили о проблемах с его ввозом в Россию

Проблемы с экспортом армянского коньяка в Россию начались в марте этого года, вопросы нужно решать на высоком уровне. Об этом заявила координатор производителей армянского коньяка Марина Аракелян. Ее слова приводит Sputnik.

Сложности не имеют политического подтекста, но требуется государственное содействие, уточнила координатор. По ее словам, производители коньяка намерены обратиться и в Росалкогольрегулирование.

Крупные российские импортеры алкоголя столкнулись с проблемами при поставках коньяка из Армении, сообщило 3 октября РБК со ссылкой на два участника рынка. Сложности, по их словам, возникли у фур, пересекавших российско-грузинскую границу на контрольно-пропуском пункте «Верхний Ларс», где Федеральная таможенная служба РФ ужесточила проверки машин с грузами из Армении.

19 мая сообщалось, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, не прекращал поставки коньяка «Арарат» в Россию. По словам источника «Интерфакса», заявление Pernod Ricard о приостановке ведения бизнеса в России подразумевает завершение в стране деятельности компании PR Rouss, являющейся партнером «Арарата» в России. 18 мая глава Министерства экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Он уточнил, что на данный момент эта информация не является официальным утверждением. По словам Керобяна, такая ситуация создаст проблемы, влияющие на закупку винограда.

После начала спецоперации РФ на Украине российский рынок покинули ряд компаний-производителей алкогольной продукции: Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited), Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat) и Brown Forman. Эксперты отметили, что после падения во втором квартале 2022 года импорт алкогольной продукции начал восстанавливаться.

Ранее импорт крепкого алкоголя в Россию упал на 35%.