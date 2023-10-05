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Спешка с освоением бюджета в ЕС привела к росту нарушений

Аудиторы ЕС выявили нарушения на €47 млрд постпандемийных грантов

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Shutterstock

По данным финансовой инспекции ЕС (ECA), в 2022 году доля нарушений при расходовании бюджетных средств Евросоюза увеличилась до 4,2% по сравнению с 3% годом ранее. Как отмечают аудиторы, это связано со спешкой стран-членов освоить выделенные им средства до истечения сроков. Об этом сообщает издание Politico.

По словам главы Европейской счетной палаты Тони Мерфи, администрации стран находятся под большим давлением, чтобы быстро потратить деньги. При этом растут риски ошибок, неоптимального расходования средств и даже мошенничества.

Аудиторы также нашли нарушения в 11 из 13 грантов на €47 млрд, выделенных в рамках постпандемийного восстановления в прошлом году. Среди наиболее распространенных нарушений при использовании обычных программ ЕС — необоснованное заявление расходов, несоблюдение правил закупок. Выявлено 14 случаев возможного мошенничества.

Крайний срок освоения средств предыдущего бюджетного цикла ЕС — конец 2023 года, а деньги на восстановление экономики нужно потратить к 2026 году.

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