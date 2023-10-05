Свердловский бизнесмен стал совладельцем крупнейшей газовой компании Якутии

Новым совладельцем крупнейшей газовой компании Якутии — Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) — стал основатель

екатеринбургского металлотрейдера «НАСТА-групп» Нарек Спартакян. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на базу данных СБИС.

Крупнейший акционер ЯТЭК с долей 45% — московская компания А-ТЭК, основанная в сентябре прошлого года предпринимателем Альбертом Авдоляном и принадлежащей ему «А-Проперти» на паритетных началах. В феврале этого года 33% в А-ТЭК стал владеть Спартакян, соответственно, его косвенная доля в компании достигла 14,85%. Доля Авдоляна в А-ТЭК сократилась с 50% до 2,60076%, а доля «А-Проперти» в ЯТЭК, упала с 52% до 20,16%. Доля ЗПИФ Траст Юнион Эссет Менеджмент в ЯТЭК (25%) осталась неизменной. Также не поменялся размер free float (1,84%). Еще 8% ЯТЭК владеют миноритарии.

Авдолян приобрел ЯТЭК у арестованного Зиявудина Магомедова в 2019 году за долги. Косвенная доля Авдоляна составляла 90,59%. Теперь ему принадлежит прямо и косвенно только около 44% компании.

ЯТЭК — основное и старейшее газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия). Компания основана в 1967 году, за время своего существования поставила потребителям Якутии более 59 млрд кубоматров природного газа.

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