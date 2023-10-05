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Стало известно, сколько россияне потратили на летний отпуск

Каждый четвертый россиянин потратил на летний отпуск от 30 до 50 тысяч рублей

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Depositphotos

Почти половина россиян, 45%, летом отдыхали на курортах РФ. 24% потратили на отдых 30–50 тыс. рублей. Это следует из опроса микрофинансовой компании «Займер», результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

27% респондентов провели свой отпуск дома. На даче отдыхали 9%, а за границу отправились 2% участников опроса. Еще 17% не брали отпуск этим летом.

23% опрошенных потратили на отпуск менее 15 тыс. рублей. В то же время 22% опрошенных понадобилось от 50 до 100 тыс. рублей, а еще 14% указали, что им хватило суммы от 15 до 30 тыс. Вместе с тем 13% отпуск обошелся в 100 тыс. рублей и более. Остальные назвали другие суммы.

Заем или кредит на отпуск брали 51% опрошенных.

Самым популярным форматом стал отдых на природе — его выбрал каждый третий респондент (31%). Еще 15% предпочли морские курорты, а 9% отправились исследовать новые города. Поклонниками активного отдыха и походов оказались 4% опрошенных. Однако большинство решили совместить в своем отпуске разные форматы отдыха. Так поступили 38% опрошенных.

«Мы наблюдаем явные признаки роста потребительского оптимизма. Несмотря на возможный финансовый дефицит семейного бюджета, россияне тратят деньги на отдых, что говорит об уверенности в своем материальном благополучии в среднесрочной перспективе», — прокомментировали аналитики «Займера».

Опрос проводился среди подписчиков официальной группы МФК «Займер» во «ВКонтакте» в сентябре 2023 года. Число подписчиков сообщества составляет более 120 тыс.

До этого стало известно, сколько россиян поедут отдыхать на ноябрьские праздники.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, на что россияне берут микрозаймы.

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