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«Газпром» по версии Forbes вновь стал самой прибыльной компанией России

Forbes: «Газпром» снова возглавил список самых прибыльных российских компаний

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Anton Vaganov/Reuters

«Газпром» в 2022 году снова стал во главе списка самых прибыльных компаний России. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный американским журналом Forbes, на основании оценки чистой прибыли, полученной компаниями в 2021 и 2022 годах.

«Газпром», получивший в прошлом году 1,3 трлн рублей чистой прибыли, стал самой успешной компанией России. Второе и третье место заняли «Ямал СПГ» с чистой прибылью 840,2 млрд рублей и «Роснефть» с результатом в 813 млрд рублей.

Затем в рейтинге Forbes следуют «Лукойл» (790,1 млрд рублей), «НОВАТЭК» (640,4 млрд рублей), «Норильский никель» (429,3 млрд рублей), «Татнефть» (284,9 млрд рублей), «Сахалинская энергия» (283,9 млрд рублей), Сбербанк (270,5 млрд рублей) и «Фосагро» (184,7 млрд рублей)

Ранее сообщалось, что бывший президент США, предприниматель Дональд Трамп вновь не попал в список 400 богатейших американских миллиардеров по версии журнала Forbes.

Трамп ежегодно входил в список 400 богатейших американских миллиардеров с 1996 по 2021 год.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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