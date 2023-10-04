Вице-премьер анонсировала проект развития российского села

В России с 2025 года начнут реализацию проекта по созданию сети опорных сельских населенных пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова вице-премьера Викторию Абрамченко.

По ее словам, таких опорных пунктов уже выбрано 1800 по всей стране. Проект предусматривает комплексное развитие инфраструктуры на селе — социальной, транспортной, инженерной. Это позволит привлекать в сельскую местность молодых специалистов и создаст сельские агломерации.

Замминистра финансов Ирина Окладникова отметила, что финансирование развития села идет не только из федерального бюджета. По ее словам, в 2020 году регионы добавили 380 млрд рублей, в 2021-м —574 млрд, в 2022-м — 619 млрд. В 2023 году ожидается рост еще на 50 млрд.

Это свидетельствует о том, что власти на местах также считают развитие сельских территорий приоритетным направлением, отметила Окладникова.

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