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Канада разрешила своим компаниям обходить антироссийские санкции

Le Devoir: Канада разрешила ряду компаний обходить санкции против России

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Global Look Press

Канада разрешила своему бизнесу обходить экономических санкций против России. Об этом сообщает Le Devoir.

Отмечается, что Оттава выдала больше десяти разрешений, позволяющие компаниям Канады обходить антироссийские санкции, которые сама же и ввела. Это позволило канадскому бизнесу экспортировать в Россию алюминиевые детали, рентгеновские аппараты, устройства и другое. Общий объем поставок составил около $2,8 млн.

Кроме того, по данным издания, с марта прошлого года компании в Канаде заключили сделок почти на $50 млн. Они были связаны с приобретением энергоресурсов, роскоши или с поставками товаров двойного назначения из России.

В МИД страны, где и отвечают за выдачу соответствующих сертификатов, признали наличие разрешений, однако не стали говорить о количестве, которое уже выдали.

28 сентября директор Центра энергетических исследований Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий Вячеслав Кулагин заявлял, что Запад сам помогает Москве обходить свои же санкции, поскольку не имеет выбора.

До этого Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse и UBS по подозрению в нарушениях санкционного режима, позволивших российским клиентам обходить ограничения.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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