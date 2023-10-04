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Гендиректор «Перекрестка» Калмыков ушел из компании

Гендиректор «Перекрестка» Андрей Калмыков покинул пост ради личных проектов

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X5 Retail Group

Генеральный директор сети продовольственных магазинов «Перекресток» Андрей Калмыков решил покинуть свой пост. Об этом сообщается на сайте торговой компании X5 Group.

В заявлении указано, что предприниматель намерен заняться реализацией собственных проектов. При этом Калмыков возглавил сеть «Перекресток» в августе 2022 года, а до этого занимал должность генерального директора авиакомпании «Победа».

«От лица компании благодарю Андрея [Калмыкова] за стремление погрузиться в ретейл, за поиск точек роста для повышения эффективности сети и Х5 в целом», — прокомментировал главный исполнительный директор торговой группы Игорь Шехтерман.

Согласно имеющейся информации, наблюдательный совет компании уже назначил временно исполняющего обязанности главы «Перекрестка». Им стал Владимир Салахутдинов, директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group.

В августе компания X5 Group официально завершила сделку по приобретению продуктовой розничной сети «Виктория», передав соответствующие сведения в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). До этого сеть принадлежала группе компаний «Дикси».

Ранее в тысячах «Пятерочек» по всей стране начал работать сервис «оплаты лицом».

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