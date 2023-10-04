В Госдуме объяснили «не очень красивую картину с рублем»

На новое ослабление рубля повлияли дисбаланс между экспортом и импортом, высокий внутренний спрос на доллар и евро, а также проблема с «дружественными валютами», которые России не очень нужны. Об этом в беседе «Газетой.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко. Он пояснил, что Центробанк все еще ищет механизмы для укрепления рубля.

«Очевидная причина — дисбаланс. У нас, к сожалению, сегодня по факту нет той валютной выручки, ведь мы отказались от доллара и евро как недружественной валюты недружественных экономик или тех стран, которые предъявили нам санкции. Исходя из этого, те валюты, которые являются дружественными, сегодня нам, к сожалению, с ними не так выстроены взаимоотношения технически. Даже банально в финансовом плане с точки зрения взаимной работы Центробанка, учета, контроля. Поэтому часть валютной выручки не возвращается в Российскую Федерацию, а если возвращается, то та валюта, которая не совсем здесь жизненно необходима. Я имею в виду рупии, арабские различные валюты. Исходя из этого, существует спрос внутри России на валюту любого уровня, любой страны, потому что так или иначе все равно она привязана к доллару или к евро», — сказал Савченко.

Он добавил, что несмотря на глобальную программу по импортозамещению, потребность в импорте остается высокой. А несырьевой экспорт страны «сильно отстает».

«Сырьевой экспорт может быть бьет рекорды — я имею в виду углеводороды и удобрения. Несырьевой экспорт, для которого в принципе выгодна была бы такая девальвация, сегодня сильно отстает. Поэтому вот такая не очень красивая картина с рублем», — пояснил Савченко.

Парламентарий выразил надежду, что в ближайшее время Центробанк все-таки найдет механизмы для укрепления рубля. Сейчас, по его словам, «практически в авральном порядке» укрепляются взаимоотношения с дружественными России странами.

«Насколько я знаю, с Центробанком Индии и правительством ведут переговоры. Также с Китаем, со всеми странами, где более-менее у нас есть баланс внешнеэкономической деятельности. Когда выровняется и будет этот паритет — очень сложно предугадать, поэтому мы сегодня существуем в ситуации, когда рубль девальвируется и, соответственно, валюта все так же требуется для импортных контрактов, для оборудования, для поставок комплектующих, техники и механизмов, в которых нуждается наша экономика и промышленность», — констатировал Савченко.

3 октября курс доллара на Московской бирже превысил 100 рублей впервые с 14 августа.

Ранее стало известно, что в России с 1 октября начали действовать гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля.