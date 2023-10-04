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ФАС возбудила дело в отношении крупного производителя цемента

ФАС возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента на юге России

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении крупнейшего производителя цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — группы «Газметаллпроект» — по статье о злоупотреблении доминирующим положением. Об этом говорится на сайте службы.

По данным ведомства, дело возбуждено в связи с ростом цен на цемент, продукция указанных заводов с января по июнь 2023 года дорожала быстрее, чем годом ранее.

О нарушениях ФАС узнала в результате проведения мониторинга цен на строительные материалы. Было установлено, что этот рынок «является высококонцентрированным и характеризуется наличием барьеров», для получения доступа к нему требуется много времени и денег.

В заявлении ФАС говорится, что анализ данных хоздеятельности «Газметаллпроекта» показал, что установленные цены в первом полугодии текущего года превысили сумму необходимых расходов и прибыли для производства и реализации. В случае установления вины группы компаний ей будет грозить административный штраф.

В конце сентября ФАС возбудила первые дела о нарушении закона о конкуренции против семи топливных компаний в пяти регионах России. По данным ведомства, эти компании реализовывали топливо по завышенной цене, в то время как правительство РФ почти полностью запретило экспорт бензина и дизеля в связи с ростом их стоимости внутри страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минэнерго РФ назвало сроки действия запрета на экспорт топлива.

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