ЦБ заблокировал более 300 сайтов несуществующих банков с января

За девять месяцев 2023 года Центробанк РФ заблокировал более 300 сайтов несуществующих банков, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие предварительные данные «Газете.Ru» привели в пресс-службе ЦБ.

«Банк России инициирует прекращение работы интернет-ресурсов, маскирующиеся под сайты банков: фишинговые сайты, которые копируют ресурсы существующих кредитных организаций, и сайты несуществующих банков (безлицензионная деятельность). Кроме того, мы на постоянной основе выявляем ресурсы, с помощью которых действуют финансовые пирамиды, и инициируем их блокировку», — прокомментировали в пресс-службе ЦБ.

Банк России неоднократно отмечал, что мошенники используют актуальную повестку для хищения денег у россиян.

«Мы рекомендуем гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или каким бы способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете нужно самостоятельно позвонить в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты», — добавили в пресс-службе.

Для защиты прав потребителей финансовых услуг ЦБ совместно с поисковыми системами (Яндекс, Mail.ru) реализует совместный проект по маркировке сайтов добросовестных финансовых организаций, в том числе банков, в поисковой выдаче. Сайты реальных организаций помечены цветным кружком с галочкой, при наведении курсора появляется надпись о внесении в реестр ЦБ РФ.

Ранее стало известно, сколько мошенники украли со счетов россиян в 2023 году.