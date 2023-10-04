Стала известна стоимость новогоднего отдыха за рубежом

Россияне начали бронировать отели за границей на новогодние праздники – с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года. Средняя цена забронированной ночи за рубежом составила 10 тыс. рублей, что на 51% больше показателей прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирований «Островок.Ru», проведенном по запросу «Газеты.Ru».

Дороже всего обойдется отдых в ОАЭ, там в среднем провести ночь на новогодних праздниках стоит 31 350 рублей. Следом идут Франция (13 700 рублей), Италия (11 100 рублей), Турция (9800 рублей), Таиланд (8 400 рублей) и Белоруссия (7 700 рублей). В десятку самых популярных у россиян направлений также вошли Грузия (ночь в среднем обойдется в 6 500 рублей), Армения (6 400 рублей), Абхазия (5 000 рублей) и Узбекистан (4 900 рублей).

«Лидерами по приросту бронирований стали Армения – число бронирований выросло на 70%, Таиланд и Абхазия — на 35%, Грузия – на 21%. Армения сама по себе всегда была привлекательна для туристов, Ереван сейчас еще и достаточно важный хаб для поездок в Европу – в частности оттуда можно как раз улететь в Италию авиакомпаниями WizzAir или FlyOne, билеты бывают очень недорогие», — рассказали в пресс-службе сервиса.

На Италию спрос тоже понятен – это одна из немногих стран, которые продолжают выдавать визы российским туристам, логистика более-менее понятная и отработанная (через Ереван) и относительно некоторых других направлений достаточно бюджетная, уточнили специалисты.

«Грузия «растет» после возобновления прямого авиасообщения прямо пропорционально растущему количеству рейсов — Азимут получил допуск и будет летать с октября, то есть вариантов добраться все больше», — добавили в пресс-службе сервиса.

Чаще всего за границей россияне бронируют отели три звезды – на новогодние праздники на них пришлось 26% бронирований. Следом идут отели четыре звезды (23%), апартаменты (18%), отели без звезд (12%) и отели пять звезд (9%). Доля отелей две звезды составляет 5%, хостелов и гостевых домов – по 2%. На бутик-отели приходится 1% бронирований.

Накануне «Газета.Ru» назвала топ-10 российских городов, где уже начали бронировать отдых на новогодние праздники.

Ранее стало известно, куда россияне поедут на ноябрьские праздники.