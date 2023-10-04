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Казахстан намерен начать транзит российского газа в Узбекистан до конца октября

Саткалиев: Казахстан намерен начать транзит газа из РФ в Узбекистан в октябре

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РИА Новости

Власти Казахстана собираются начать транспортировку российского газа в Узбекистан до конца октября. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

Глава ведомства рассказал о завершении работ, связанных с выделением отдельной нитки для учета газа. По его словам, по графику стройку должны завершить до конца октября.

«Думаю, что в ближайшее время по завершении данных работ мы сможем объявить о начале транзита», — ответил Саткалиев вопрос о сроках поставок российского газа в Узбекистан.

Он уточнил, что объемы топлива согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. Как только будет получена заявка, станет известен конкретный объем транзита.

В августе в МИД заявили о возможном расширении газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана. Директор департамента экономического сотрудничества российского внешнеполитического ведомства Дмитрий Биричевский заявил, что интерес к этому объединению проявляют другие страны.

Ранее Лавров заявил, что Россия, Узбекистан и Казахстан продвинулись в обсуждении газового союза.

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