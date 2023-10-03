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Паркоматы в Калуге перестали работать из-за санкций Евросоюза

В Калуге перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС

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Shutterstock

Паркоматы в Калуге перестали работать из-за санкций Евросоюза, сообщает портал Kaluga-poisk.ru.

По данным издания, после прекращения поддержки программного обеспечения были отключены паркоматы в зоне 304 на улице Суворова.

Компания-производитель парковочного оборудования заявила, что санкции не позволяют продолжать деловые отношения с компанией.

Ранее паркоматы были отключены во Владивостоке с 1 октября из-за усиления санкций Евросоюза, о чем поставщик оборудования — компания — FLOWBIRD — уведомила дистрибьютора.

Проводится анализ сроков модернизации парковочных автоматов, отметили в компании.

Как заявили во FLOWBIRD, санкции Евросоюза против России усиливаются и они не позволяют компании далее продолжать деловые отношения с «Цифровым Приморьем».

Автомобилистов Владивостока попросили пользоваться другими способами оплаты парковок.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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