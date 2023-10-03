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G7 может разрешить импорт ряда российских алмазов

G7 может разрешить импорт ограненных в Индии алмазов из РФ весом до 1 карата

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Depositphotos

Страны, входящие в G7, могут допустить импорт обработанных в Индии российских алмазов весом до 1 карата. Об этом сообщает индийская газета The Economic Times.

Представители «семерки» в конце сентября посетили Мумбаи и Сурат, чтобы на месте изучить ситуацию на индийском рынке огранки алмазов. По словам президента Bharat Diamond Bourse Анупа Мехта, страны G7 интересует, как индийские компании могут продолжать импорт российского сырья, минимизируя риски от санкций.

Обсуждается вопрос выбора протокола для отслеживания происхождения алмазов из России, импортируемых Индией. Планируется, что между G7 и Индией пройдут еще два раунда переговоров по этому вопросу.

Первые сообщения о введении эмбарго в отношении российских алмазов со стороны запада начали поступать еще зимой 2023 года. Но до сих пор ограничения не были введены из-за сложностей идентификации драгоценных камней.

Ранее стало известно, что АЛРОСА временно прекратит поставки алмазов в Индию.

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