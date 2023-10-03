Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инфляция в Турции превысила 60%

Инфляция в Турции в сентябре выросла до 61,53% год к году

close
100%
Yasin Akgul/AP

Годовая инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 61,53% с 58,94% в августе. В месячном выражении цены выросли на 4,75%. Об этом сообщает Институт статистики Турции (TUIK).

В то же время независимая группа ENAG оценивает годовую инфляцию в сентябре на уровне 130,13%. Ранее Центробанк Турции повысил прогноз инфляции на конец года до 58% против 22,3% по предыдущим ожиданиям.

«Учитывая тенденцию к росту цен на нефть, кампания по ужесточению денежно-кредитной политики центрального банка, возможно, придется привести ставки к более высокому пиковому уровню, чем первоначально предполагалось», рассказал Bloomberg главный экономист Yatirim Finansman Эрол Гуркан .

В начале сентября в Турции предрекли инфляцию к концу 2023 года на уровне около 70%.

Ранее в Британии заявили о рецессии в экономике Германии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий