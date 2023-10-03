Цены на жилье в еврозоне снизились впервые с 2014 года

Недвижимость в еврозоне впервые с 2014 года подешевела на 1,1%, говорится в отчете Статистического управления Евросоюза (Eurostat).

Отмечается, жилье во втором квартале 2023 года подешевело в девяти странах Евросоюза. Так, сильнее всего цены на недвижимость снизились в Германии — на 9,9%. Следом идет Дания со снижением цен на 7,6% и Швеция с 6,8%.

При этом в 17 странах ЕС цены на жилье выросли. Самый большой рост цен на недвижимость отмечается в Хорватии (+13,7%), Болгарии (+10,7%) и Литве (+9,4%).

До этого северные регионы возглавили ежегодный рейтинг РИА Новости по доступности ипотеки для населения, свидетельствуют данные исследования агентства.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где 65% семей могут приобрести стандартную квартиру в ипотеку. Следом идут Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.