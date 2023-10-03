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Carlsberg расторгнет лицензионные соглашения с «Балтикой»

Carlsberg расторгнет с «Балтикой» соглашения на производство пива датской группы

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Global Look Press

В Carlsberg Group заявили о расторжении лицензионных соглашений, позволяющие российской пивоваренной компании «Балтика» производить и продавать пиво, которое принадлежит группе брендов. Об этом сообщается на сайте датской компании.

«Мы проинформировали ООО «Пивоваренная компания «Балтика» о прекращении действия лицензионных соглашений, позволяющих «Балтике» производить, продвигать и продавать всю продукцию Carlsberg Group, включая международные и региональные бренды», — сказано в сообщении.

Также в релизе говорится, что до 1 апреля 2024 года российская пивоваренная компания сможет использовать уже имеющиеся запасы продукции и материалы.

Накануне сообщалось, что «Балтика» подала иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с требованием запретить датской компании Carlsberg расторгать с ней лицензионное соглашение на использование брендов.

16 августа в финансовом отчете Carlsberg говорилось, что датский пивоваренный концерн может обратиться в суд для защиты своих прав на акции российской «Балтики» после того, как контроль над компанией перешел к Росимуществу.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче иностранных активов Danone и «Балтики» под управление Росимущества. В частности, во временное управление госкорпорации перешли 98,56% акций «Балтики», принадлежащих Carlsberg.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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